Meloni al G20 di Bali, quella relazione speciale con gli Usa

Giorgia Meloni al G20. Il presidente del consiglio si prepara a sbarcare al vertice di Bali. Mentre in Europa impazza la crisi tra Italia e Francia sui migranti. Una reazione inaspettata ed esagerata quella transalpina, si è detto e ripetuto. Ma il problema ora c’è e non si possono vanificare gli sforzi fatti da Meloni e Giorgetti nei giorni scorsi per presentarsi con accortezza a Bruxelles. La crisi con Parigi rischia di allontanare Roma anche da Berlino e Madrid.

Meloni al G20 però ci va per affermare con forza una cosa. Siamo un Paese saldamente schierato in Occidente. Il tempo dei tappeti rossi stesi davanti ai cinesi e dell’Italia terminale europeo della Via della Seta se non sono finiti sembrano molto ridimensionati. Roma guarda sempre più a Washington, forse anche per bilanciare il gelo di Bruxelles in questa fase contingente.

Gli Usa chiedono all’Italia di continuare a rappresentare l’alfiere europeo del sostegno al presidente Zelensky. Anche inviando altre armi. Un problema, per Meloni, che nella coalizione di centrodestra ha ancora partiti gemellati con Russia Unita di Putin. Ma indietro non si torna. La relazione speciale è quella con Washington. In cambio per l’alleato italiano potrebbero esserci energia e un ruolo di partner privilegiato come quello che si è saputo ritagliare la Polonia.

Il vertice di Bali mostra un mondo sempre più multipolare e sempre più diviso tra blocchi. Le conseguenze sul commercio globale si fanno e si faranno sentire. All’Italia serve una sponda negli Usa, che possono rappresentare un enorme mercato si sbocco per le produzioni italiane. In ballo c’è anche il piano da 500 miliardi di investimenti a cui ha accennato più di una volta Biden. Insomma, Meloni al G20 incontrerà Xi, Erdogan, Modi e Trudeau.

L’impressione però è che l’Italia punti soprattutto a riannodare sempre di più le relazioni transatlantiche.