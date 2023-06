Il Mes, Meccanismo europeo di stabilità (European Stability Mechanism), il trattato sottoscritto nel 2012 per dare assistenza finanziaria ai paesi Ue in difficoltà a finanziarsi sui mercati, torna a dividere la politica italiana in modo trasversale.

Ieri è saltata fuori la notizia che il capo di gabinetto del Ministro dell’economia Giorgetti ha sottoscritto un testo nel quale si definisce il Mes un’opportunità per il nostro Paese. Il Meccanismo di stabilità favorirebbe infatti le condizioni di finanziamento del debito anche per paesi come il nostro. La commissione Esteri della Camera ha rinviato i lavori dopo il parere del Mef.

“Noi siamo contrari allo strumento del Mes perché ha delle condizionalità che distruggono i Paesi. Sicuramente non voteremo in modo favorevole”, dicono dall’opposizione i 5 Stelle per bocca del vice presidente del Movimento Gubitosa, annunciando che voteranno contro la ratifica del trattato.

“La posizione della Lega è stata sempre molto chiara. Il Mes non va ratificato. Il ministero dell’Economia fa il ministero dell’Economia e dice una cosa ovvia. Un conto è la posizione tecnica, un conto è la politica”, dice dalla maggioranza Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera.

Sul Mes rispuntano i gialloverdi?