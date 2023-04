Nel 2023 un’auto su 5 sarà green, lo dice l’Agenzia Internazionale dell’Energia. Le vendite di auto elettriche a livello globale aumenteranno entro la fine dell’anno fino a coprire un quinto del mercato complessivo dell’auto. Una trasformazione che segna un cambio di paradigma per l’industria automobilistica e che ha implicazioni per il settore energetico, in particolare il petrolio.

Il Global Electric Vehicle Outlook dell’Aie, l’Agenzia Internazionale dell’Energia mostra che più di 10 milioni di auto elettriche sono state vendute in tutto il mondo nel 2022 e che le vendite dovrebbero crescere di un altro 35% nel 2023 per raggiungere i 14 milioni. Secondo l’Agenzia, dunque, la domanda di petrolio è destinata a ridursi a circa 5 milioni di barili al giorno entro l’orizzonte del 2030.

Nel contesto dell’elettrificazione dei trasporti a farla da padrone è la Cina, con il 60% delle vendite globali di auto elettriche nel 2022. Più della metà in circolazione nel mondo si trova in Cina. L’Europa e gli Stati Uniti, il secondo e il terzo mercato più grande, hanno entrambi registrato una forte crescita con un aumento delle vendite.

Il programma ‘Fit for 55’ nell’Unione Europea e l’Inflation Reduction Act negli Usa sono destinati ad aumentare ulteriormente la quota di mercato dei veicoli elettrici.