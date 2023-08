Niger, si muove l’Ecowas. Usa e Francia contro il golpe

Il capo della diplomazia Usa Blinken e il Ministero degli Esteri francese sostengono l’azione della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas) nei confronti del Niger, dopo il golpe che ha deposto il presidente Bazoum. Blinken però non ha approvato esplicitamente la decisione di dispiegare la forza militare africana.

“L’Ecowas, un’organizzazione che riunisce i paesi dell’Africa occidentale, svolge un ruolo fondamentale nel dimostrare la necessità di un ritorno all’ordine costituzionale e sosteniamo la leadership e il lavoro dell’Ecowas in questo settore”, ha affermato Blinken citato da Afp. Anche la Francia ha dato “il suo pieno sostegno a tutte le conclusioni” adottate al vertice dei capi di stato della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas) sul Niger.

Ieri Ecowas ha ordinato il dispiegamento della sua stand-by force per ristabilire l’ordine costituzionale e democratico in Niger e per ottenere il rilascio del presidente Bazoum e della sua famiglia. Parigi ribadisce inoltre la “ferma condanna del tentato putsch in Niger, nonché del rapimento del presidente Bazoum e della sua famiglia”.

Anche la Ue torna a esprimere la sua “profonda preoccupazione per il peggioramento delle condizioni di detenzione del presidente del Niger Mohamed Bazoum e della sua famiglia che, secondo le ultime informazioni, è priva di cibo, elettricità e assistenza sanitaria da diversi giorni. Chiediamo ancora una volta il loro rilascio immediato e incondizionato”.

A scriverlo l’Alto rappresentante della politica estera Ue, Josep Borrell, su Twitter. “Il presidente Bazoum ha dedicato la sua vita a lavorare per migliorare la vita quotidiana dei nigerini. Non vi è alcuna giustificazione per tale trattamento”.