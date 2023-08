“Nonostante gli estenuanti combattimenti, le forze ucraine lungo gran parte del fronte di 600 miglia stanno avanzando. I comandanti e i veterani dell’esercito di Kiev dicono di trovarsi in una posizione migliore ora rispetto a sei o 12 mesi fa”. Lo scrive il New York Times, facendo il punto sulla controffensiva ucraina e mentre la Russia continua a bombardare civili. Tutto questo senza ‘cavalleria dell’aria’ e mentre nei Paesi europei c’è sempre il rischio che si raffreddi il sostegno a Kiev. Non mollare Ucraina e non molliamo l’Ucraina.