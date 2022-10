Per Bono degli U2 il mondo ha bisogno del Capitalismo

Bono Vox è lo storico frontman degli U2, voce che ha riempito la vita di molte generazioni. Da sempre non si fa mancare scorribande e digressioni sull’attualità. Noto per le sue posizioni progressiste, al punto da difendere l’economista Piketty, ha un pregio che molti che la pensano come lui non hanno: è realista. In una recente intervista al New York Times ha reso plasticamente l’idea di come sia cambiato, passando da essere fan di Che Guevara a sostenitore di Bill Gates e Warren Buffett.

“All’inizio pensavo bastasse redistribuire le risorse per risolvere ogni problema, ora so che non è così”, racconta Bono Vox. “Non sono cresciuto con l’idea di fare della gente d’affari degli eroi, ma se portano lavoro alla comunità e trattano bene le persone, sono eroi”. Sentiamo già prudere le mani a quelli che nel 2022 ancora si lamentano dei “padroni”.

“Il capitalismo è una bestia selvaggia, ma la globalizzazione ha portato molta più gente fuori dalla povertà di ogni altro ‘ismo’”, ammette il front man degli U2 che aggiunge “se qualcuno si presenta con un’idea migliore, la sottoscrivo”.