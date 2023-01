Perché Kiev è la nostra Berlino Ovest

Per qualche decennio i tedeschi che cercavano la libertà dal comunismo scapparono a Berlino Ovest. Oggi i russi scappano dalla coscrizione di massa del regime russo, con Putin che continua a mandare a morire migliaia di giovani sulla frontiera occidentale.

Kiev è diventata la nostra Berlino Ovest. L’Occidente deve continuare a sostenere l’Ucraina, militarmente e finanziariamente, perché rimanga una terra nel recinto della libertà e delle opportunità economiche. La ricostruzione servirà a questo. Nello stesso tempo, dobbiamo accogliere i russi che scappano dalla Russia e persuadere i giovani militari della Federazione ad abbandonare chi li sta mandando al massacro.

Qualsiasi rapporto economico ancora in piedi col regime di Putin va interrotto e impedito a chiunque sia collegato ad esso di entrare nei Paesi occidentali per viaggiare, fare affari o venire a studiare. Più tempo passa, più sentiremo voci in Occidente dire che ora è il momento di negoziare. Che qualcosa al Cremlino va concesso. Magari un pezzo del Donbass. Sicuramente lasciargli la Crimea perché c’è stato ‘il referendum’ e, perché no, dare un lasciapassare ai maggiorenti del regime permettendo loro di fare affari in Europa.

Il regime russo vive di questo. Sopravvive nell’attesa che il fronte occidentale si divida. Si nutre di queste aperture e del nostro ‘realismo’. È ora di isolare definitivamente il Cremlino, che non ha alcuna intenzione di negoziare. Il messaggio del 31 dicembre di Putin lo ha dimostrato.