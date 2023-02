Perché l’India ha bisogno dell’Occidente

L’Occidente è oggi il partner commerciale più importante dell’India, che si avvia a sua volta a diventare le terza economia globale. L’Occidente è la principale fonte di capitali, tecnologia e innovazione di Delhi. La meta della diaspora indiana. Per l’India, scrive Foreign Policy, è anche fondamentale la cooperazione, ma meglio ancora sarebbe entrare nel G7.

Il G7 infatti non è più semplicemente un forum economico. Bensì un blocco di democrazie che “cooperano nella sicurezza globale e su altre importanti questioni,” scrive ancora FP. Questa mossa servirebbe infatti a reggere l’urto della concorrenza cinese a livello globale, l’influenza crescente di Pechino (e di Mosca) sui Paesi in via di sviluppo. Delhi da questo punto di vista non ha molte alternative.

L’India può allinearsi progressivamente all’Occidente e rinnovare il suo impegno come democrazia capofila tra i Paesi del Sud del mondo. In questa chiave si può interpretare anche la volontà americana di offrire tecnologie avanzate a Delhi. Nonostante l’atteggiamento ambivalente mostrato da Modi sulla Russia, l’invasione della Ucraina e lo scontro tra regimi e democrazie.

Al momento, Biden e Modi discutono di una possibile visita di Stato del presidente indiano a Washington. I due Paesi stanno ancora discutendo i dettagli della visita, comprese le possibili date dell’incontro. L’India prevede anche di ospitare il vertice dei leader del G20 a settembre