Przewodow, in Polonia incidente della difesa aerea ucraina per colpa della Russia

Nella notte il villaggio polacco di Przewodow è stato colpito. Due civili sono morti. Nelle primissime ore si pensava ad un’escalation scatenata dalla Russia, anche complici le parole di Markov che accusava la Polonia di aver quasi fatto iniziare la terza guerra mondiale. Da stamani, invece, si sta facendo strada un’altra opzione.

Secondo l’Associated Press, dai primi risultati dell’indagine si era evinto che il missile era stato lanciato dalle forze ucraine in contrasto a un missile russo. Questa versione ha contraddetto le prime dichiarazioni ufficiali dell’Ucraina, secondo cui l’esplosione sarebbe da imputare al terrorismo missilistico russo. Questo non farebbe venire meno le responsabilità della Russia, se Putin non stesse bombardando l’Ucraina non ci sarebbe stata traccia di questo evento. Nonostante Peskov, il portavoce di Putin, abbia respinto con forza questo giudizio durante un’intervista alla BBC.

Varsavia ha ritirato la sua richiesta iniziale di un incontro della Nato per attivare l’Articolo 4. Gli ambasciatori della NATO hanno discusso la situazione nel loro già programmato incontro delle 10:00. Il Segretario generale Stoltenberg terrà un briefing intorno alle 12:30. Il Presidente degli Usa, Joe Biden, infatti ha confermato lo scenario emerso nelle prime ore di oggi. Pochi minuti fa ha confermato ai leader del G7 e della Nato che a Przewodow si è trattato di un incidente causato per errore dalla difesa aerea ucraina.