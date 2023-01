Russia, la Difesa e Gruppo Wagner sempre più in rotta di collisione

Il regime russo si sta affidando sempre di più ai mercenari del Gruppo Wagner, fondato dall’oligarca Prigozhin. Le batoste rimediate sul terreno in Ucraina dalle Forze armate regolari russe hanno spinto il Cremlino a dare via libera ai suoi contractor. A dirlo è il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Kirby, in un briefing con la stampa. “Siamo in possesso di informazioni di intelligence che dimostrano come ci siano crescenti tensioni tra il ministero della Difesa russo e il Gruppo Wagner. Wagner si sta qualificando sempre di più come un rivale per i vertici militari di Mosca”.

Prigozhin, dopo la presa di Soledar in Ucraina, ha pubblicamente criticato la gestione della campagna militare russa in Ucraina da parte del ministero della Difesa. Quest’ultimo invece avrebbe “forti riserve” sui metodi di reclutamento del gruppo di mercenari. In particolar modo sul crescente ricorso a detenuti da impiegare al fronte. Il gruppo Wagner è il temuto quanto misterioso contractor militare privato del Cremlino fondato nel 2013 da Prigozhin. Prigozhin guida la Wagner e ne è comproprietario con Dmitry Utkin, il capo militare del gruppo.

econdo la amministrazione Biden, la Wagner è una ‘organizzazione criminale transnazionale’. I mercenari della Wagner sono stati individuati nei conflitti in tutto il mondo, a cominciare dalla Libia e in Africa. In Siria hanno partecipato all’addestramento delle forze speciali lealiste del regime di Assad in funzione anti-jihadista, contro lo Stato islamico. Da dieci anni, Wagner è a fianco dei secessionisti russi in Ucraina. Nell’estate del 2014, l’unità di Utkin ha partecipato alla battaglia nello stabilimento Metalist di Lugansk, conquistando l’aeroporto della città di Lugansk nella sedicente repubblica popolare costituita in territorio ucraino.

Nel 2022 le unità Wagner hanno preso parte attiva alla invasione della Ucraina fin dai primi giorni della cosiddetta “operazione militare speciale”. Come dimostra un video diffuso nel settembre 2022, Prigozhin sta reclutando i suoi contractor nelle carceri russe. Wagner offre l’amnistia e la grazia ai detenuti se scelgono di combattere in Ucraina per 6 mesi. Nell’audio che accompagna il video, Prigozhin definisce la guerra in Ucraina peggiore della Cecenia.

“Il primo peccato è la diserzione. Nessuno si tira indietro e nessuno si ritira e nessuno si consegna. Durante l’addestramento ti diranno di due granate che devi avere con te quando ti arrendi…”. Prigozhin nel video invita i carcerati a non fare uso di droga e alcool, di evitare stupri e saccheggi.” Se sopravvivi a sei mesi, torni a casa dopo aver ricevuto la grazia completa. Chi vuole restare con noi può restare con noi”.

“Coloro che arrivano in prima linea ma poi cambiano idea saranno contrassegnati come disertori e mandati al plotone di esecuzione”. Secondo alcune fonti, la proposta sarebbe stata fatta ad almeno mezzo milione di detenuti russi.