Sconfiggere Putin, perché Cina intenda

La Cina sta “osservando da vicino e imparando lezioni” dall’invasione dell’Ucraina ordinata da Putin. Lo dice il segretario generale della Nato Stoltenberg parlando a Tokyo. Questo “potrebbe influenzare le decisioni future di Pechino mentre l’equilibrio del potere cambia nella zona dell’Indo-Pacifico”.

“Ciò che sta accadendo in Europa oggi, potrebbe accadere domani nell’Asia orientale”. Paesi come il Giappone e altri alleati nell’area dovrebbero collaborare con la Nato, per sostenere e difendere l’ordine internazionale. Il messaggio del numero 1 della Alleanza Atlantica, dunque, è chiaro.

Se Putin dovesse vincere la guerra in Ucraina, Pechino potrebbe sentirsi autorizzata a raggiungere altri obiettivi usando la forza. “Questo renderebbe il mondo più pericoloso e noi più vulnerabili”. Da qui il monito di Stoltenberg a rafforzare la cooperazione tra i Paesi dell’Indo Pacifico.

Stoltenberg: preoccupati da legami tra Putin e XI

Per Stoltenberg la Cina “non è un’avversaria della Nato”, ma un Paese che sta vivendo una deriva “sempre più autoritaria”, con scelte che si riflettono fino in Europa. Pechino intende dotarsi di armi, comprese quelle nucleari a lungo raggio, in grado di raggiungere Paesi membri della Nato. Oltre a minacciare Taiwan.

Sulle relazioni tra Putin e Pechino, la Nato è preoccupata dai legami tra le due potenze e dalle esercitazioni militari navali e aeree congiunte. La Nato ha quindi espresso la sua vicinanza al Giappone. Giappone che ha rivisto la sua politica di sicurezza nazionale con un aumento della spesa per la difesa al 2 per cento del Pil entro il 2027, allineandola allo standard della Nato.

Il ministero degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha confermato il viaggio di Stato di Xi a Mosca in primavera. Pechino finora non ha smentito. La portavoce del ministero degli Esteri cinese fa sapere che “Cina e Russia mantengono stretti contatti a vari livelli per promuovere lo sviluppo dei due Paesi. Per quanto riguarda questa visita in particolare, al momento non ho informazioni da condividere”.