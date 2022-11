Superfights sbarca a Cinecittà World

La terza edizione di SuperFights, il prestigioso show di kickboxing, andrà in scena a Cinecittà World. A Roma, sabato 26 novembre, si svolgeranno 9 match di combat sports che potranno essere visti anche su Dazn. La telecronaca sarà affidata a Giacomo Brunelli, voce storica del Superfighting, e Laura Scherini.

L’evento per la prima volta si terrà in un parco di divertimenti a tema. Per gli spettatori, soprattutto per le famiglie, sarà possibile accedere alle attrazioni a partire dalle 17:00, in seguito potranno assistere ai match dallo Studio 1. Il binomio sport-entertainment, ormai inossidabile negli Stati Uniti, finalmente inizia a farsi largo anche nel vecchio continente. Anche a conferma del grande entusiasmo intorno agli sport di combattimento, visto che i biglietti sono andati da subito a ruba.

Faraoni vs Joyner per il titolo ISKA a Superfights

L’incontro di punta della terza edizione di SuperFights sarà tra l’australiano Charles Joyner, numero uno mondiale, ed Mattia Faraoni, challenger italiano, per la conquista del titolo vacante ISKA nella categoria fino a 95 kg. Ricordiamo che l’ISKA è l’International sport kickboxing Association.

“Non so che dire, sono emozionato come un bambino. Appena mi hanno annunciato che la ISKA aveva dato l’ok per disputare nuovamente il titolo mondiale, sono ripartito carico a pallettoni ad allenarmi. A chi mi chiede come sto ora, la risposta è facile, venite a vedermi quando mi alleno! Sto benissimo e lo vedrete voi stessi e Joyner sul ring il 26 novembre e tutti fans in diretta Dazn”, ha dichiarato con entusiasmo Faraoni.

“Sarà una partita a scacchi. Siamo entrambi fighters molto tecnici e tatticamente complicati. La scorsa volta avevo predetto un K.O nei primi round, questa volta penso che lo sfiancherò fino a farlo cadere negli ultimi round”, la replica di Joyner.