“Torturano e stuprano prigionieri”, lo sminatore russo alla BBC

27 febbraio, tre giorni dopo l’invasione dell’Ucraina. Il comandante della unità di sminatori russi Yefremov riceve dal comando l’ordine di muovere insieme al resto della 42esima divisione motorizzata a Nord della Crimea. Nei dieci giorni successivi, dopo una serie di saccheggi nella base aerea di Melitopol, il gruppo di Yefremov nella primavera del 2022 si sposta, avanzando verso Bilmak. Qui, il comandante dice di aver assistito a interrogatori e maltrattamenti di prigionieri ucraini.

Yefremov ricorda che un giorno vennero portati al campo tre prigionieri. “Uno di loro ha ammesso di essere un cecchino. Quando lo ha detto, il colonnello russo che li interrogava ha perso la testa. Lo ha colpito, ha tirato giù i pantaloni dell’ucraino e gli ha chiesto se era sposato. ‘Sì’, ha risposto il prigioniero. ‘Allora qualcuno mi porti uno straccio,’ ha ribattuto il colonnello. ‘Ti trasformeremo in una ragazza e invieremo il video a tua moglie’ “.

In una altra occasione, lo stesso ufficiale ha chiesto a un altro prigioniero di identificare tutti i nazionalisti ucraini nella sua unità. “L’ucraino non ha capito la domanda. Ha risposto che i soldati erano fanteria navale delle forze armate ucraine. Per quella risposta gli hanno fatto saltare alcuni denti”. Il Cremlino vuole che i russi credano che, in Ucraina, la Russia stia combattendo fascisti, neonazisti e ultranazionalisti. Questa falsa narrazione serve a disumanizzare gli ucraini agli occhi del pubblico russo e dei militari. Il prigioniero ucraino aveva una benda sugli occhi.

“Il colonnello ha puntato una pistola alla fronte del prigioniero e ha detto ‘Conto fino a tre e poi ti sparo in testa’. Ha contato e poi ha sparato solo al lato della sua testa, da entrambi i lati. Il colonnello ha iniziato a urlargli contro. Ho detto: ‘Compagno colonnello! Non può sentirti, l’hai assordato!'”. I prigionieri ucraini venivano nutriti con acqua e cracker. Commilitoni russi impietositi gli hanno dato tè caldo, fieno dove andare a dormire, medicinali per i feriti.

Durante un altro interrogatorio, Yefremov dice alla BBC che il colonnello ha sparato a un prigioniero al braccio e alla gamba destra sotto il ginocchio, colpendo le ossa del ginocchio. Racconta Yefremov, “Con la mia squadre lo abbiamo vestito con un’uniforme russa e lo abbiamo portato in ospedale. Gli abbiamo detto: ‘Non dire che sei un prigioniero di guerra ucraino, perché o i dottori si rifiuteranno di curarti, o i soldati russi feriti sentiranno, vorranni spararti e non saremo in grado di fermarli.” Le Nazioni Unite hanno già raccolto le testimonianze di 400 prigionieri di guerra, sia ucraini che russi.

Torture e maltrattamenti di prigionieri avvengono da tutte e due le parti dopo l’invasione dell’Ucraina, secondo gli onusiani. “Se confrontiamo le violazioni, la tortura o il maltrattamento dei prigionieri di guerra ucraini tende a verificarsi in quasi ogni fase della detenzione. E, per la maggior parte, le condizioni di internamento sono peggiori in molte aree della Russia o dell’Ucraina occupata. ù

“Le peggiori forme di tortura o maltrattamento per i prigionieri di guerra ucraini di solito si verificano durante gli interrogatori, dice l’Onu. Possono essere torturati con l’alta tensione. Quando arrivano nei luoghi di internamento subiscono le cosiddette percosse di benvenuto. Qualsiasi forma di tortura o maltrattamento è vietata dal diritto internazionale, dice l’Onu ma torture e maltrattamenti si moltiplicano.

La BBC ha riscontrato che Yefremov era nei luoghi di cui parla adesso, un anno dopo l’invasione dell’Ucraina. La sua denuncia delle torture russe collima con altre fonti. Il Ministero della Difesa russo non ha voluto commentare queste denunce, liquidando i giornalisti della BBC. Yefremov si è congedato. Per i suoi superiori, è “un traditore e disertore”.