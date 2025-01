Trump, l’Europa e quella relazione speciale tra Italia e USA

La visita di Giorgia Meloni nella residenza trumpiana di Mar-a-Lago, in Florida, intreccia diplomazia, geopolitica e opportunità economiche. Si tratta di un evento che conferma il ruolo che l’Italia potrebbe giocare nell’ambito delle relazioni transatlantiche, quando alla fine di gennaio Trump tornerà ad essere il commander in chief negli USA. L’incontro informale e riservato con il presidente eletto Trump e il magnate Elon Musk si lega a una serie di dossier di portata globale e alla possibilità che l’Italia rafforzi una “relazione speciale” con gli USA.

Il caso Sala e il ruolo italiano nel “Mediterraneo allargato”

Il caso di Cecilia Sala, la giornalista italiana detenuta in Iran, assume da questo punto di vista una rilevanza strategica. L’Italia può giocare un ruolo primario nel cosiddetto “Mediterraneo allargato”, l’area mediorientale dove si sta svolgendo una delicata partita diplomatica e geopolitica con l’Iran. Una soluzione della vicenda non sgradita agli Stati Uniti darebbe nuovo vigore alla proiezione italiana in una regione che resta al centro della storia globale. L’Italia può avvalersi della sua esperienza storica nella gestione di crisi regionali, come dimostrato in Libano e in altre aree critiche.

Dossier critici: l’Ucraina e le relazioni tra USA ed Europa

Ci sono poi le tensioni europee legate all’esito della guerra in Ucraina. La roadmap proposta da Trump per una tregua tra Mosca e Kiev, che prevede concessioni territoriali da parte dell’Ucraina in cambio di garanzie di sicurezza, si inserisce in questa complessa dinamica. L’esclusione di un accesso immediato di Kiev alla NATO e le resistenze di alcuni partner europei mostrano le difficoltà di costruire un consenso transatlantico sul futuro dell’Europa orientale.

Anche in questo caso, per Meloni si tratta di ribadire il possibile ruolo di mediatore dell’Italia in un’Europa divisa sulle strategie da adottare verso Mosca (e Pechino). L’incontro di Mar-a-Lago è quindi un segnale della direzione che il presidente del consiglio intende imprimere alla politica estera italiana. Rafforzare le relazioni con gli Stati Uniti all’insegna del pragmatismo e di un nuovo protagonismo può consentire all’Italia di consolidare il suo ruolo in Europa e nel Mediterraneo.