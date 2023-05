Turchia, complimenti da Putin per la tripletta di Erdogan

Grazie al controllo del mondo delle istituzioni e della informazione, dopo venti anni al potere, Erdogan batte Kamal Kilicdaroglu di quattro punti al ballottaggio e resta il Sultano incontrastato della Turchia. È il terzo mandato per l’uomo che ha imprigionato oppositori interni, generali, giornalisti, che ha rimesso in discussione il Paese laico sognato da Ataturk e tenuto fuori Ankara dall’Europa allontanandola dall’Occidente. Erdogan resterà al potere altri cinque anni. L’opposizione paga le divisioni interne. Il Paese è spaccato in due. Il presidente russo Putin si complimenta con Erdogan per la vittoria e auspica un dialogo costruttivo.