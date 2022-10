Tutta Italia pazza per l’Amerigo Vespucci

Per molti motivi l’Italia è tornata a parlare molto dell’Amerigo Vespucci, ma non tutti, soprattutto i più giovani, sanno cosa sia. Parliamo di un imponente veliero della Marina Militare. Costruito nel 1931, era una nave scuola dedicata all’addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell’Accademia navale di Livorno. Tre alberi verticali, ventisei vele e una storia che non si è arrestata al fascismo. Protagonista anche dal dopoguerra a oggi, gli americani la definirono “la nave più bella del mondo”.

Un motivo d’orgoglio italiano che non può essere dimenticato e lasciato al passato. Anche per questo tre giorni fa non è passata inosservata la notizia dello scontro con un catamarano avvenuto a Venezia, per fortuna senza conseguenze.

Questo weekend l’Amerigo Vespucci ha avuto l’onere e l’onore di dare il via alla Barcolana di Trieste, la storica la regata velica internazionale giunta quest’anno alla 54a edizione con i suoi 1614 iscritti. Era poi previsto un passaggio a Riccione, per celebrare il centenario della città. Erano preisti festeggiamenti e fuochi d’artificio, che però sono stati annullati in segno di rispetto delle vittime di un grave incidente stradale.

Ora c’è grande attesa per l’arrivo del veliero al porto di Ancona, già visitato nel 2016 e nel 2019. “È un orgoglio per tutto il porto di Ancona poter ospitare di nuovo questa nave, tanto affascinante e iconica da essere definita la più bella del mondo” ha dichiarato Vincenzo Garofalo, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale.