Twitter, l’autocontrollo di Musk e le profezie di Paul Krugman

Il premio Nobel per l’economia Paul Krugman su Twitter se la prende con Elon Musk. Secondo l’economista, Musk ha uno “scarso livello di autocontrollo” come il dimissionario premier britannico Boris Johnson. A Krugman non sembra essere andata giù la decisione di Musk di ritirare la sua offerta per l’acquisto di Twitter.

Musk ha definito “insufficienti” le informazioni date da Twitter sul numero di account falsi presenti sul social, aprendo una battaglia legale con il social media. Secondo alcuni analisti la mossa di Musk potrebbe essere stata il tentativo di far abbassare il valore delle azioni di Twitter. Il social ha perso circa il 6% del suo valore all’annuncio del ritiro di Musk.

“Qualcuno deve dirlo, dato il suo evidentemente scarso livello di autocontrollo, Elon Musk appare come il Boris Johnson della tecnologia”, ha commentato Krugman. Certo se il sottotesto del caustico messaggio di Krugman è che Musk potrebbe finire travolto dalla sua presunta ‘mancanza di autocontrollo’, vale la pena ricordare quanto valgono le profezie di Krugman.

Nel 2016 subito dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni negli Usa, il premio Nobel disse che si sarebbe scatenata una recessione globale “senza fine”. Peccato però che nonostante quella predizione isterica in poco tempo l’occupazione negli Usa iniziò a marciare e la recessione, se arriverà, verrà legata al nome di Joe Biden.

Insomma, Musk sarà pure uno che ha poco autocontrollo, ma se la previsione che esca con le ossa rotte dalla operazione Twitter la fa Krugman, beh, a Frisco dovrebbero iniziare seriamente a preoccuparsi 🙂