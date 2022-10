Ucraina, raid russi su centrali elettriche. “Terrore, freddo e buio”

I raid missilistici della Russia contro le infrastrutture strategiche in Ucraina continuano. Ieri il presidente russo Zelensky ha affermato che i russi hanno distrutto “il 30% delle centrali elettriche” ucraine con bombardamenti indiscriminati.

Gli attacchi aerei dei russi hanno interrotto le forniture di elettricità e acqua a centinaia di migliaia di famiglie in Ucraina. Secondo Zelensky, questi attacchi fanno parte di una campagna militare che i russi stanno incrementando per gettare la Ucraina nel freddo e nel buio. Un modo per terrorizzare la popolazione e rendere impossibili i colloqui di pace.

“Distrutte un terzo delle centrali elettriche”

Zelenskyy ha sottolineato che quasi un terzo delle centrali elettriche del suo Paese sono state distrutte la scorsa settimana, causando enormi blackout. Il sindaco di Zhytomyr ha detto che tutta la città è rimasta senza elettricità e acqua dopo un doppio attacco missilistico. L’attacco è avvenuto martedì scorso. La aviazione militare russa ha colpito una delle infrastrutture energetiche del Paese.

Le autorità ucraine hanno anche denunciato attacchi missilistici su un impianto energetico a Kiev. Un altro impianto è stato danneggiato gravemente a Dnipro, nella Ucraina centro-meridionale.

La Russia sta utilizzando un mix di attacchi dal cielo che uniscono quelli missilistici all’uso di droni kamikaze. I droni kamikaze ieri hanno colpito infrastrutture strategiche nella regione meridionale di Zaporizhzhia, parzialmente occupata dalla Russia. A denunciarlo, il governatore regionale.

Russia a corto di munizioni

La Russia sta anche utilizzando missili S-300 per la contraerea. Armi difensive che vengono riutilizzate da Mosca come armi da attacco, man mano che le scorte militari russe diminuiscono. Questi missili sono stati usati per colpire la città meridionale di Mykolaiv.

Nella città orientale di Kharkiv, otto razzi lanciati dal vicino confine con la Russia hanno colpito un’area industriale.

“La Russia non ha alcuna possibilità di vincere sul campo di battaglia e cerca di compensare le sue sconfitte militari con il terrore”, ha detto Zelensky. “Perché usare il terrore? Per fare pressione su di noi, sull’Europa, sul mondo intero”.

In un tweet, Zelensky ha escluso la ipotesi di un colloquio con Putin. Non è la prima volta che il presidente ucraino dice che non negozierà con il leader russo. Russia e Ucraina hanno tenuto diversi round di colloqui nel primo mese dopo l’invasione di Mosca, che non hanno portato a nulla.

Zelensky esclude colloqui di pace

Il Cremlino ha affermato che i colloqui potrebbero essere possibili solo se l’Ucraina soddisferà le richieste russe, accettando di perdere pezzi del suo territorio L’Ucraina ha categoricamente escluso questa possibilità da eventuali colloqui di pace.

Ieri il capo dei servizi militari ucraini Budanov ha rilanciato dicendo che Kiev riprenderà entro la prossima estate tutti i territori annessi dao russi. Crimea compresa.