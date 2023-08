Uniti nel Pacifico, la mossa di Biden a Camp David

Il summit tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone a Camp David apre nelle intenzioni Usa un “nuovo capitolo” nella cooperazione per la sicurezza in Oriente. Biden ha ha elogiato il “coraggio politico” del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e del premier giapponese Kishida. Corea del Sud e Giappone superano le divisioni del passato, nella convinzione che “il nostro mondo si trova in un punto di svolta”, dice Biden.

I tre leader hanno quindi messo in guardia dal “comportamento pericoloso e aggressivo” di Pechino nelle dispute marittime nel Mar Cinese Orientale e Meridionale. Gli alleati Usa in Oriente ospitano quasi 85mila truppe americane e ora concordano un piano lungo anni con esercitazioni in tutti i settori e una linea telefonica diretta in caso di crisi.

Gelida la risposta cinese: “Tingiti i capelli di biondo o modellati il naso a punta, non potrai mai diventare un europeo o americano, non potrai mai diventare un occidentale”, ha detto in un video condiviso dai media ufficiali il ministro degli esteri di Pechino. “Dobbiamo sapere dove poggiano le nostre radici”, ha aggiunto. La Corea del Nord che continua a lanciare missili nelle esercitazioni degli ultimi mesi potrebbe rispondere con nuove azioni intimidatorie del genere al vertice.