Usa e Cina ci riprovano, Blinken a Pechino

Il segretario di Stato degli USA, Blinken, ha incontrato il capo delle feluche cinesi Wang Yi nel corso della sua visita a Pechino. Dopo le foto di rito, i colloqui tra americani e cinesi sono avvenuti a porte chiuse. Sette ore e mezza di confronto. Si lavora a un incontro tra i due presidenti, Biden e Xi Jinping, giudicato cruciale dopo il vertice di Bali per riannodare i fili diplomatici tesi fin quasi a spezzarsi nell’ultimo anno.

Secondo il politologo Ian Bremmer, fondatore e capo di Eurasia, “Restaurare un minimo di cooperazione Usa-Cina è un lavoro complesso, ritardato dalla crisi del pallone cinese abbattuto sugli Stati Uniti: una crisi molto televisiva che ha spostato in avanti nel tempo la ripresa del dialogo. A Pechino il segretario di Stato Antony Blinken otterrà risultati limitati, ma il vero obiettivo della missione è quello di preparare al meglio i prossimi incontri tra Biden e Xi Jinping: l’unico momento nel quale le relazioni tra le due potenze possono cambiare davvero”.

Non c’è da farsi troppe illusioni insomma. “Sarei sorpreso se si arrivasse a una normalizzazione dei rapporti militari,” ha detto Bremmer al Corriere della Sera. “L’obiettivo, per ora, è soprattutto quello di porre fine all’escalation di provocazioni in cielo e in mare degli ultimi mesi: vanno creati meccanismi di gestione delle crisi per evitare che un incidente si trasformi, per una catena incontrollabile di fatti, in conflitto”.