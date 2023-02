USA. FBI a casa Biden, porta via appunti per “analisi più accurata”

Nuova perquisizione della Fbi ‘concordata’ con Biden, stavolta nella residenza privata del presidente degli Usa a Rehoboth, in Delaware. Gli agenti del Bureau non hanno ritrovato nuovi documenti classificati, ma hanno comunque portato via appunti e note del presidente.

La Casa Bianca continua a ripetere che c’è piena collaborazione con indagini del dipartimento della Giustizia. Dopo i documenti top secret trovati dagli avvocati di Biden al Penn Center di Washington, e quelli nell’altra residenza familiare sempre in Delaware, il Dipartimento della Giustizia non molla.

“Abbiamo cercato di essere sempre trasparenti e di fornire sempre nuovi dettagli: tuttavia, le indagini sono ancora in corso ed è importante preservarne l’integrità”, commenta la Casa Bianca. Cnn nelle scorse settimane ha scritto che alcuni dei documenti consegnati dagli avvocati di Biden facevano riferimento al passaggio di consegne tra la amministrazione Obama e quella Trump, quando Biden lascia la Casa Bianca.

Documenti, secondo quanto riportato dalla emittente Usa, su Ucraina, Cina e Regno Unito. Altre indagini su documenti classificati non consegnati alla fine del mandato riguardano sia l’ex presidente Trump che il suo vice Pence.