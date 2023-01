USA, studente delle elementari spara all’insegnante ferendola all’addome

A Newport, in Virginia, negli Usa, uno studente di 6 anni ha sparato alla sua insegnante ferendola gravemente all’addome. La sparatoria è avvenuta in una scuola elementare. Il ragazzino avrebbe avuto un diverbio con la docente. Ha estratto la pistola e ha sparato.

Non è chiaro in che modo il giovanissimo si sia procurato l’arma con cui ha aperto il fuoco. Lo studente non ha sparato ad altri studenti. Il preside della scuola si è detto scioccato per la vicenda, aggiungendo “Non posso controllare l’accesso di armi nella scuola e non possono farlo neppure i miei insegnanti”.

La polizia ha fatto sapere che si prenderà cura del minore. Il sindaco della cittadina, Phillip Jones, un veterano dei Marines ha parlato di “un giorno buio” per Newport. Nella prima metà del 2022 il mercato delle armi negli Usa ha incassato un miliardo e 630 milioni di dollari.