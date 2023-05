Von der Leyen: la Guerra della Russia è un attacco ai principi europei

La “guerra della Russia è un attacco contro tutto ciò che rappresentiamo in questo Consiglio d’Europa”. L’invasione della Ucraina rappresenta “un attacco contro i suoi principi fondanti”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al vertice del Consiglio d’Europa. “Non dovremmo mai dimenticare che il primo Vertice del Consiglio d’Europa si è riunito 30 anni fa, dopo la caduta della Cortina di ferro,” ha spiegato von der Leyen aprendo i lavori. “Quando tutta l’Europa si riunì intorno ai principi fondanti di questo Consiglio, tutta l’Europa convenne che lavorare insieme per promuovere i valori democratici è il modo migliore per promuovere la pace in Europa”. “Perché – ed è giusto così – la guerra è impensabile in una comunità di democrazie affini”. Oggi, ha aggiunto Von der Leyen, “ci riuniamo sullo sfondo della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. La Russia rifiuta di riconoscere il diritto democratico degli ucraini di essere padroni del proprio futuro. La guerra della Russia è un attacco contro tutto ciò che rappresentiamo in questo Consiglio d’Europa. È un attacco contro i suoi principi fondanti. È tanto più importante unire le forze per proteggere, nutrire e promuovere la democrazia. Siamo tutti al fianco dell’Ucraina. Il colpevole deve essere ritenuto responsabile. Pertanto, il registro dei danni può svolgere e svolgerà un ruolo importante. La promozione della democrazia inizia ovviamente in casa. La democrazia non è mai scontata, è un costante ‘work-in-progress’. E il rischio di un regresso democratico è reale”.