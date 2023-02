Wagner a Bakhmut, l’Ucraina si prepara alla nuova offensiva russa

Le forze militari della Ucraina continuano a respingere gli attacchi russi nel Donetsk. Bakhmut, dove si combatte da mesi senza tregua, è la linea del fronte a un anno dalla tentata e fino adesso fallita invasione russa della Ucraina.

Secondo il governo fantoccio del Donetsk, i mercenari russi Wagner hanno preso posizioni nella parte settentrionale e orientale di Bakhmut. Nella zona industriale della città, Wagner avanza lentamente, sempre secondo il governo del Donetsk. Intanto il Cremlino fa sapere di non essere a conoscenza dell’uso di armi chimiche su Bakhmut da parte di Kiev.

“Purtroppo non dispongo di tali informazioni, ritengo che se ci sono informazioni, allora vengono segnalate al comandante in capo tramite i nostri militari. In questo caso, ovviamente, sarebbe opportuno che contattaste il ministero della Difesa per dati dettagliati”, ha detto il portavoce russo di Putin. A denunciare l’uso di armi chimiche nel Donetsk sono state le forze separatiste filorusse.

Secondo lo Stato maggiore ucraino le perdite totali della Russia dall’inizio della invasione hanno superato 132 mila militari. C’è “una completa mancanza di coordinamento e interazione tra le truppe della Federazione Russa” a Bakhmut e nelle aree limitrofe, secondo gli ucraini. I russi sul fronte però non mollano e si rincorrono voci sulla nuova offensiva russa che si sta preparando.