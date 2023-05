Wagner e le altre, in Russia il rischio di una guerra tra bande

Nella Russia post Putin, se il regime dovesse collassare, c’è il rischio di una guerra fra bande, cioè tra le varie milizie private delle grandi compagnie. Dice il portavoce della intelligence ucraina Yusov: “Per quanto riguarda la guerra civile, la Russia è un paese complesso con molte contraddizioni, inter-regionali, inter-etniche, sociali e politiche. Ci sono molte popolazioni indigene, i cui diritti vengono ignorati, ed elite regionali che vorrebbero un altro status per i loro popoli. Ma la principale minaccia proviene dal regime di Putin, da chi lo circonda e lo serve. Oggi la creazione di compagnie militari private, sul modello Wagner, non è altro che la preparazione di una guerra contro tutti sul territorio russo. Quando ogni Gazprom e Gazprombank avrà la sua piccola compagnia militare per proteggere i suoi beni, spremere qualcosa dagli altri, o evacuare il suo boss. Si tratta di una fonte di minaccia militare”.