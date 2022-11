Warner Bros. Discovery, ecco la piattaforma di streaming gratuita

Warner Bros. Discovery giovedì ha dato notizia delle proprie entrate, ma ha deluso le aspettative degli analisti a causa delle attuali criticità del mondo pubblicitario e ai costi associati alla sua ristrutturazione post-fusione. La società, infatti, è il risultato della fusione tra WarnerMedia e Discovery di AT&T, completata all’inizio del 2022.

Dopo la fusione tra WarnerMedia e Discovery di AT&T

Da quando la fusione è giunta a compimento, infatti, la strada intrapresa è stata quella del ridimensionamento dei costi, a partire dal licenziamento del personale e dal ritiro di contenuti dal servizio di streaming HBO Max.

“Anche se abbiamo ancora molto lavoro da fare e ci sono ancora alcune decisioni difficili da prendere, siamo totalmente convinti dell’opportunità che ci attende”, ha detto il CEO David Zaslav. “Credo che il grande esperimento di inseguire gli abbonati ad ogni costo sia finito”, ha asserito Zaslav. L’obiettivo della società è generare 1 miliardo di dollari di guadagni dalla sua attività di streaming entro il 2025 al netto di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento.

Zaslav: “Warner Bros. Discovery lancerà una piattaforma streaming gratuita”

Dal lancio di quasi tre ani fa, HBO Max, negli USA, non ha aumentato il prezzo dell’abbonamento. Questo potrà essere un punto di forza quando la piattaforma verrà combinata con la già esistente Discovery+. L’annuncio è proprio questo. Warner Bros. Discovery sta facendo dei passi in avanti nel lancio di un servizio di streaming gratuito e supportato da pubblicità, “attaccando in modo aggressivo” il mercato e “muovendosi rapidamente” secondo Zaslav.

Harry Potter, Il Signore degli Anelli e i supereroi DC

Oltre al lancio dei DC Studios che, guidati da James Gunn e Peter Safran, dovranno valorizzare tutti i supereroi targati DC, da Superman a Batman, Zaslav non esclude nemmeno un rilancio di alcuni contenuti che hanno fatto la storia del cinema e della televisione. Secondo il CEO, la WBD è ancora in possesso dei diritti cinematografici delle storie di Tolkien e potrebbe sfruttarli per realizzare almeno un lungometraggio del Signore degli Anelli. Inoltre, ha annunciato che vorrebbe realizzare un nuovo film di Harry Potter in collaborazione con J.K. Rowling.

Dopo la scalata di Disney Plus e le difficoltà di Netflix, l’ingresso nel mercato di una piattaforma gratuita, che potrà vantare un catalogo di titoli ampio e di qualità, potrebbe cambiare nuovamente le abitudini dei consumatori americani, ma non solo. Insomma, il potenziale è a dir poco enorme. La guerra dello streaming va avanti.