Ancora novità in casa Warner Bros. Discovery, dopo l’arrivo di WarnerTV e il superamento dei Cartoon Network Studios. È nata una nuova divisione: i DC Studios. Il produttore Peter Safran avrà il compito di supervisionare l’aspetto aziendale. Anche l’affidamento del lato creativo a James Gunn, regista e sceneggiatore, è una notizia davvero degna di nota.

I due noti personaggi del cinema americano agiranno da presidente e amministratore delegato della nuova etichetta.

Il contratto in esclusiva che legherà Safran e Gunn ai DC Studios sarà quadriennale e inizierà a tutti gli effetti a partire dal 1º novembre. Questo aspetto è interessante se confrontato a ciò che accade a Kevin Feige che ha un contratto a tempo indeterminato con i Marvel Studios. Sanno tutti che tra Marvel vs DC è una competizione decennale e anche che, oggettivamente, l’etichetta della Disney può vantare una manifesta superiorità.

Il colpo Safran-Gunn è stato orchestrato da David Zaslav, il nuovo CEO della Warner Bros., che sta apportando diverse novità e, chissà, spera di superare gli storici avversari. Fu proprio la Disney a cacciare Gunn nel 2018 a causa di alcuni vecchi tweet. Dai due I Guardiani della Galassia, il punto più alto della carriera che ha condiviso con il figlio Sean Gunn, famoso per il ruolo di Kirk nella serie Una mamma per amica, a Batman e Superman. Oggi il regista del Missouri avrà la possibilità di prendersi una bella rivincita e far vincere alla DC la guerra dei cinecomic.