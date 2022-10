Warner Tv sul digitale terrestre, gran colpo di Warner Bros

In controtendenza con le scelte di Disney e Paramount, che hanno lanciato le proprie piattaforme in streaming, Warner Bros. Discovery decide di sbarcare sul digitale terrestre. Rispetto alla strategia del colosso di Susan Arnold, che ha lentamente abbandonato i canali tv, anche chiudendo anche gli storici canali Fox che erano su Sky, è tutto diverso. In questi giorni, infatti, è arrivato l’annuncio: il 30 ottobre inizierà la programmazione di Warner Tv.

Warner tv, il canale 37 del digitale terrestre

Il canale 37 del digitale terrestre sarà la sede del nuovo canale. La multinazionale lo ha preso in affitto per cinque anni con opzione d’acquisto dal gruppo Sciscione (Gmh). Parliamo del nono canale del gruppo che sarà possibile vedere gratuitamente Nove, Real Time, Dmax, Food Network, Giallo, Motor Trend, HgTv – Home & Garden TV, K2 e Frisbee.

Sarà vasta la programmazione di serial e film, anche animati, firmati DC Comics, così come non si trascurerà un palinsesto più classico. Nella storica giornata di lancio saranno trasmesse anche Smallville, Lois & Clark: The New Adventures of Superman, Supergirl, Arrow e The Flash.

WarnerMedia cresce ancora con Discovery

Negli scorsi giorni l’accordo tra Cartoon Network e Warner Bros. Animation aveva mandato nel panico i fan dei cartoni animati, sembrava che lo storico canale per bambini avrebbe chiuso. Smentito questo scenario, ci si è resi conto che la Warner sta ampliando non poco il proprio raggio di azione.

Quest’anno, infatti, c’è stata anche una fusione da 43 miliardi di dollari tra Discovery e WarnerMedia. Secondo diverse indiscrezioni, ora, nel nostro Paese si starebbe lavorando anche alla fusione tra Discovery Italia, Warner Bros. Entertainment Italia srl e Turner Broadcasting System Italia srl.