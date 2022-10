La chiusura di Cartoon Network è una fake news

Negli ultimi giorni una notizia era diventata virale tra gli appassionati di cartoni animati: la chiusura di Cartoon Network. Dopo la bellezza di 30 anni di produzioni. si diceva, che gli studi fossero pronti a chiudere per sempre. Non andrà così, ma perché molti hanno creduto a questa versione?

Mercoledì scorso, il gruppo Warner Bros. ha confermato il licenziamento di ben 82 dipendenti delle divisioni animazione, fiction e non fiction. Le posizioni vacanti erano 43. Il presidente di Warner Bros. Discovery, Channing Dunney, ha diffuso una nota, tipica in questi casi, per ribadire che “Cartoon Network non sparirà”.

Piuttosto, è bene evidenziare che ci saranno delle novità. Nascerà un’unica divisione dall’unione di Cartoon Network Studios e del team di sviluppo e produzione di Warner Bros. Animation. Una sorte diversa, invece, è prevista per Hanna Barbera Studios Europe: si manterrà un team separato. Pare che tale consolidamento non avrà ripercussioni sulla produzione o sullo sviluppo degli show, almeno per ora.

Non si conosce ancora la direzione che prenderà la nuova divisione, ma ci sono conferme circa la continuazione di alcuni progetti da parte di Cartoon Network Studios. Parliamo di programmi animati originali realizzati per Cartoon Network, ma anche per Adult Swim e HBO Max. Ma già si sa che i due marchi rimarranno distinti, nonostante tali novità organizzative.

Per quanto concerne le modifiche della struttura del personale, infine, tutto dipende dalla recente acquisizione di Warner Media di AT&T da parte di Discovery. Infatti, David Zaslav, presidente e AD di Warner Bros. Discovery, si è prodigato per ridurre di addirittura 3 miliardi i costi dell’azienda, anche cancellando alcuni contenuti come Infinity Train e Batgirl.