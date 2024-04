DiClassica, storie di musica e di donne

Di donne si parla, ma non è ancora abbastanza: già, perché per recuperare secoli di ostracismo non basta qualche anno. Intervenire nel processo per restituire alla memoria storica nomi di donne eccezionali è la missione de ‘DiClassica’, il podcast che in 8 puntate ci racconta la storia di alcuni capolavori musicali e delle loro grandi autrici.

“Se le donne compositrici e le direttrici d’orchestra sono poche rispetto agli uomini, ciò è da attribuire principalmente a fattori culturali. Fino a pochi decenni fa le donne sono state quasi escluse dallo studio e dai mestieri della musica. Ma una storia della musica senza donne è una storia monca: sono molte le musiciste che hanno scardinato le convenzioni sociali e culturali per dare un importante contributo all’evoluzione del pensiero musicale e delle sue pratiche.”

DiClassica è una produzione di Pesaro 2024 – Capitale italiana della cultura e Orchestra Olimpia – soggetto attuatore del progetto –, da un’idea e con le parole di Margherita Macrì, la voce di Valentina Lo Surdo, la direzione artistica di Roberta Pandolfi e la direzione musicale di Francesca Perrotta.

Lo trovate su Spotify.

Buon ascolto!