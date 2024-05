Le aree interne tra abbandono e “restanza”, presentazione alla Casa Museo Silone

“Un villaggio, insomma, come tanti altri, ma per chi vi nasce e cresce, il cosmo”, recita ricordando Ignazio Silone la locandina di presentazione della tesi del dottor Andrea Puglielli, intitolata Le aree interne tra abbandono e restanza. Prospettive di rinascita per i piccoli luoghi: il caso di Pescina. La presentazione è avvenuta nella mattinata di oggi presso la Sala Conferenze della Casa Museo Silone. Puglielli ha svolto il suo lavoro di ricerca presso il Politecnico di Milano. All’evento, moderato dal Dott. Sergio Venditti della rivista Tempo Presente, sono intervenute varie figure istituzionali tra cui Mirko Zauri, Sindaco di Pescina, e altri sindaci e amministratori locali. Il richiamo a “Fontamara”, il celebre romanzo di Silone pubblicato per la prima volta nel 1933, è un buon abbrivio per fare il punto sulle aree fragili del nostro Paese: aree interne, comunità montane, zone agricole o periferiche sospese tra il rischio dell’isolamento e dello spopolamento e la sfida della innovazione e della modernità.