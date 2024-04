Performa, l’arte contemporanea “invade” gli spazi di Roma Tre

Fino al 12 aprile, il dipartimento di studi umanistici dell’università Roma Tre sarà il teatro di un ciclo di manifestazioni artistiche diffuse all’interno della sede di via Ostiense 235: una silenziosa irruzione nella dimensione quotidiana delle attività didattiche, entro cui le performance live e transmediali trovano uno spazio parallelo.

Si tratta del secondo progetto curato da Collettivostiense234, un gruppo di studiose d’arte italiane e francesi unite dal desiderio di indagare la scena artistica contemporanea attraverso una lettura critica e consapevole delle sue manifestazioni.

La riflessione nasce dalla necessità di esercitare una presenza fisica consapevole negli spazi universitari – entro cui si sviluppa l’esperienza stessa del collettivo – rendendoli generatori di impulsi creativi e luoghi utili a un apprendimento attivo. Il corpo è veicolo della presenza nello spazio e in questa sede emerge come il denominatore comune delle modalità espressive della performance, forse la pratica artistica più adatta a “vivificare la storia”.

Attraverso interventi performativi live, video, fotografici e installativi che intrecciano temporalità, corporeità, esperienza e relazione, il progetto desidera indagare come oggi tali media abitino e influenzino il presente; in che modo vengano recepiti dalle generazioni più giovani e in quale misura costruiscano il nostro essere nel mondo.

Trovate il programma qui.