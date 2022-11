World Skate Games 2024 nelle città d’arte italiane

Recentemente, in Argentina, si è tenuto il congresso della “World Skate”, il comitato per la regolamentazione e il governo degli sport a rotelle nel mondo riconosciuto dal CIO. Per l’Italia è arrivata una buona notizia. L’organizzazione della prossima edizione dei “World Skate Games 2024″ è stata assegnata all’Italia. La proposta italiana di FISR e Sport e Salute è vincente: le città d’arte saranno il palcoscenico urban dell’importante evento internazionale. Grazie al sostegno di 53 delegati, l’Italia ha battuto la concorrenza dell’Angola.

“Per l’edizione dei World Skate Games Italia 2024 prevediamo almeno 80 paesi partecipanti dai cinque continenti, più di 6.000 atleti, 150 titoli mondiali in tutte le nostre dodici discipline”, ha dichiarato Sabatino Aracu, presidente della Federazione Italiana Sport Rotellistici. “Stiamo già pensando alle piazze che ospiteranno gli oltre 600 eventi dei nostri sport urban, giovani e sostenibili. Tra le quali Roma, Firenze, L’Aquila. L’Italia è abituata ad organizzare grossi eventi. Sono sicuro che per i WSG sapremo fare squadra e rendere ancora più interessante il calendario delle grandi manifestazioni sportive che il nostro paese ospiterà nei prossimi anni!”, conclude con soddisfazione Aracu.