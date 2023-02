Zelensky, avanti con gli Usa e chi se ne frega di Sanremo

Il presidente Zelensky ringrazia Joe Biden per le “forti parole” a sostegno dell’Ucraina, pronunciate durante il discorso sullo stato dell’Unione. “Il nostro obiettivo comune è la vittoria”, ha scritto su Twitter il presidente ucraino. “Grazie a Biden per le forti parole di sostegno all’Ucraina nel suo discorso alla nazione”.

“Siamo grati agli Stati Uniti per la loro leadership negli aiuti all’Ucraina e per la solidarietà da parte di tutto il popolo statunitense”. “L’Ucraina sceglie liberamente il proprio futuro”. Parole che rinsaldano l’asse tra Kiev e Washington. Gli Usa fino ad ora, e come sempre nella storia occidentale degli ultimi cinquant’anni, sostengono la battaglia per la libertà dei popoli coraggiosi.

Nel discorso sullo Stato della Unione, Biden ha ribadito l’impegno “a restare al fianco dell’Ucraina finché sarà necessario”. Il presidente Usa ha anche messo in guardia la Cina. Gli Usa agiranno ogni volta che Pechino “minaccerà la nostra sovranità, come abbiamo dimostrato la scorsa settimana”. Un riferimento al pallone spia spedito dal regime comunista sugli Stati Uniti.

Fa sorridere, davanti ai grandi fatti internazionali, la farsa italiana sull’invito a Zelensky a Sanremo. Nel Paese che meno di tutti gli altri partner europei sta contribuendo alla mobilitazione militare per l’Ucraina. Mentre al fronte la resistenza ucraina si prepara alla nuova offensiva russa, sul palco dell’Ariston va in onda il siparietto sull’invito che si trasforma in videomessaggio che a sua volta si riduce a messaggino scritto e letto da Amadeus.

Avanti con Biden fino alla vittoria e chi se ne frega del Festival di Sanremo.