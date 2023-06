2 giugno, Mattarella: Pace giusta in Ucraina. Dem divisi su armi a Kiev

Nel suo discorso per il 2 giugno Festa della Repubblica, il presidente Mattarella parla di “pace giusta” per l’Ucraina. Al vertice in Moldova, la presidente del consiglio Meloni dice che l’Italia sosterrà la Ucraina finché sarà necessario.

Il Pd in Europa invece si divide sull’invio di armi all’Ucraina usando una parte dei fondi del Pnrr e dei fondi di coesione. Bocciata la mozione dei Democratici di limitare l’invio delle armi, il gruppo salta per aria: 10 voti favorevoli, 4 astenuti, un voto contrario. Il Pd vota a favore in Europa ma è contrario all’invio di armi in Italia, in ogni caso un bel garbuglio.

Il centrodestra invece vota a favore a Bruxelles, compatto, Lega compresa. No da Movimento 5 Stelle e Lega. Il parlamento europeo ha votato a grande maggioranza per l’aumento della produzione bellica in favore di Kiev, 466 voti favorevoli contro 67.