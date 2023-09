Adesso Schlein vuole lo sciopero preventivo

Governo e parlamento si apprestano a discutere la legge di Bilancio ma il Pd di Elly Schlein ha già deciso: sarà un autunno di mobilitazione contro l’esecutivo di Giorgia Meloni. “Dopo l’estate militante non ci riposeremo, ci attende un autunno di impegni e partecipazione, il Pd è pronto a scendere in piazza per una grande mobilitazione nazionale, è il nostro tempo, riprendiamoci il nostro futuro”, ha detto Schlein chiudendo la Festa della Unità a Ravenna. Quindi si annuncia la mobilitazione nazionale ma non c’è ancora un testo sulla manovra. Insomma, più che esprimere critiche di merito, il Pd di Schlein sceglie la linea della sciopero preventivo. E ideologico.