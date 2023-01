“Agnelli ambasciatore di una Italia animata da spirito di innovazione e dinamismo”

Quella di Giovanni Agnelli “è stata una personalità assurta a simbolo dell’imprenditoria italiana negli anni della grande crescita economica e sociale del nostro Paese. In una fase di distensione assicurata dalle istituzioni multilaterali e in particolare dal rafforzamento di quelle europee e dal legame occidentale”. Lo scrive il Capo dello Stato Mattarella in un intervento su La Repubblica nel ventesimo anniversario della morte dell’imprenditore italiano.

“Il ricordo della sua autorevolezza con l’azione che seppe esercitare sulle classi dirigenti sull’intera società, con la sua influenza nel contesto internazionale, sollecita tutti ad un confronto esigente”. Il presidente della Repubblica ricorda anche come la leadership di Agnelli “consolidò la Fiat quale protagonista a livello internazionale. Mostrando come una visione mondiale dello sviluppo rappresentasse un’opportunità di crescita per i campioni industriali italiani e, insieme, per le nazioni in cui si dirigevano gli investimenti, introducendo nel nostro mondo imprenditoriale una visione più moderna e piú lungimirante”.

Agnelli fu “l’ambasciatore di un’Italia animata da spirito di innovazione e dinamismo. Alfiere del prestigio della Repubblica, fu attento all’inserimento del paese nelle catene di crescita del valore a livello globale”.