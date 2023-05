Anche il Papa parla di natalità

Oggi sono in corso gli Stati Generali della Natalità, giunti alla loro terza edizione, che hanno ospitato anche l’intervento di Papa Francesco. Il Pontefice ha sottolineato quanto “ridare impulso alla natalità” voglia dire “riparare le forme di esclusione sociale che stanno colpendo i giovani e il loro futuro. Ed è un servizio per tutti: i figli non sono beni individuali, ma persone che contribuiscono alla crescita di tutti, apportando ricchezza umana e generazionale”.

Oltre al Papa e alla premier Meloni, hanno preso parte all’iniziativa anche personalità di rilievo del mondo della politica, delle imprese, delle banche, dello sport, dello spettacolo, del giornalismo, chiamati a ragionare di concerto sul tema del calo delle nascite. Un’unione di forze di buon auspicio, tanto che Bergoglio definisce gli Stati Generali “cantieri di speranza”, cantieri metaforici nei quali il contributo deve giungere da tutti per il bene di tutti. La nascita come atto simbolico, che possa restituire la volontà di cercare nuove strade.

Il Pontefice ha concluso il suo intervento con un appello: “sentitevi chiamati al grande compito di rigenerare speranza, di avviare processi che diano slancio e vita all’Italia, all’Europa, al mondo”.