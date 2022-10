Ora anche Voldemort difende JK Rowling sulle donne

Ralph Fiennes, che interpreta Voldemort nella serie di film di Harry Potter, ha difeso apertamente JK Rowling in un’intervista al New York Times. L’autrice della celebre saga è finta nell’occhio del ciclone per alcune dichiarazioni sull’identità di genere.

“JK Rowling ha scritto questi grandi libri sull’empowerment, sui bambini piccoli che si ritrovano come esseri umani”, ha affermato l’attore. “Riguarda il modo in cui diventi un essere umano migliore, più forte, più moralmente centrato.” Fiennes non ha dubbi, un’opera del genere non può venire semplicemente da un’odiosa bigotta.

“L’abuso verbale diretto a lei è disgustoso, è spaventoso”, ha continuato. “Voglio dire, posso capire il punto di vista di chi potrebbe essere arrabbiato per ciò che dice sulle donne. Ma non è un’oscena fascista di estrema destra. È solo una donna che dice: ‘Sono una donna e mi sento una donna e voglio poter dire che sono una donna’”, conclude Fiennes.