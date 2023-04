Articolo 49, Quagliariello (Magna Carta): “Passo avanti su ddl trasparenza partiti auspicato dalla Fondazione Magna Carta è realtà”

Nel corso del seminario ‘Partiti politici. Regole, garanzie, trasparenza. Il passo avanti necessario’, promosso dalla Fondazione Magna Carta, si era parlato della necessità di garantire la trasparenza nei partiti politici. Oggi la questione è tornata di attualità nel dibattito parlamentare.

“L’incardinamento del disegno di legge sulla trasparenza dei partiti in commissione Affari Costituzionali a Palazzo Madama è un passo importante che avvicina lo storico obiettivo di giungere a una regolamentazione dei partiti così come previsto dall’articolo 49 della Costituzione. Rafforzare un organismo che verifichi e controlli la trasparenza nella gestione dei partiti non è tutto, ma è certamente un obiettivo essenziale per andare avanti sulla via della regolamentazione. Finalmente si torna a parlare concretamente di riforme costituzionali, ora è auspicabile un iter parlamentare veloce”, ha dichiarato Gaetano Quagliariello, Presidente di Fondazione Magna Carta.