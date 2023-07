Aspettando lo Strega 2023

Stasera si terrà l’attesissima finale del Premio Strega, durante la quale sarà annunciato il libro più bello dell’editoria italiana per quest’anno. La premiazione avrà luogo presso il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia e sarà condotta da Geppi Cucciari in diretta su Rai 3 dalle 22.50.

I libri finalisti

Quest’anno non ci sono state sorprese e in finale sono giunti cinque libri, esattamente come previsto dal regolamento (solo l’anno scorso abbiamo assistito a una settina). La famosa cinquina è stata annunciata il 7 giugno, nella consueta cornice del Teatro romano di Benevento, città del celebre liquore Strega. Sfortunatamente solo quattro autori saliranno sul palco a Villa Giulia, dopo che la scrittrice Ada D’Adamo è venuta a mancare il 1 aprile di quest’anno.

I libri finalisti sono Dove mi hai portata di Maria Grazia Calandrone (ed. Einaudi), La traversata notturna di Andrea Canobbio (ed. La nave di Teseo), Rubare la notte di Romana Petri (ed. Mondadori), Mi limitavo ad amare te di Rossella Postorino (ed. Feltrinelli) e Come d’aria di Ada D’Adamo (ed. Elliot).

Gli autori, dal 7 giugno, sono stati in tour in Italia per presentare i propri libri.

I voto dello Strega Off

Nella serata di ieri si è tenuta la settima edizione dello Strega Off, ospitata dal Monk di Roma, che ha visto la conduzione della scrittrice Valentina Farinaccio e la partecipazione di Raffaele Notaro, che ha letto degli estratti dai romanzi finalisti. Ogni autore ha avuto l’occasione di parlare del proprio libro, e nel caso di D’Adamo è stata l’amica della domenica Elena Stancanelli a dare voce alla scrittrice recentemente scomparsa. Un’occasione per incontrare le autrici e gli autori che concorrono alla vittoria del premio letterario più ambito d’Italia. Durante la serata, fino alle 21.45, i lettori accorsi all’evento hanno potuto votare un libro fra quelli in cinquina. Il voto collettivo espresso dallo Strega Off ha assegnato la propria preferenza al romanzo di D’Adamo, Come d’aria.

Ovviamente non c’è ancora nulla di definitivo, ma sicuramente lo Strega Off è un evento utile a saggiare gli animi dei destinatari primari di ogni libro: i lettori. Parrebbe che il duello sarà fra D’Adamo e Postorino, ma aspettiamo stasera per averne conferma.