Auguri di Natale dal 1981

Nancy ed io siamo molto felici di inviare i nostri più calorosi saluti e auguri a tutti coloro che festeggiano il Natale. Ci uniamo agli americani di tutto il mondo nel riconoscere il senso di rinnovata speranza e conforto che questa gioiosa stagione porta alla nostra nazione e al mondo.

La storia della Natività di quasi venti secoli fa è conosciuta da tutte le fedi come un inno alla fratellanza degli uomini. Per i cristiani è il compimento di antiche profezie e il momento in cui si riafferma il grande amore di Dio per tutti noi. Attraverso il generoso dono di Suo Figlio da parte del Padre Celeste, la speranza e la compassione sono entrate in un mondo stanco di paura e disperazione e lo hanno cambiato per sempre.

A Natale celebriamo la nascita di Cristo con preghiera, festa e grande allegria. Ma, soprattutto, lo sperimentiamo nel nostro cuore. Perché, più che un semplice giorno, il Natale è uno stato d’animo. Si prova durante tutto l’anno ogni volta che la fede vince il dubbio, la speranza vince la disperazione e l’amore trionfa sull’odio. È presente quando gli uomini di qualsiasi credo portano amore e comprensione nei cuori dei loro simili.

Questa sensazione la si osserva nei meravigliosi volti dei bambini e negli occhi speranzosi degli anziani. Trabocca i cuori di chi sa donare con allegria e le anime dei premurosi. E si riflette nei colori brillanti, nei suoni gioiosi e nella bellezza della stagione invernale.

Vogliamo onorare questo spirito del Natale e sforziamoci di conservarlo durante tutto l’anno.

Nancy ed io vi chiediamo di unirvi a noi in preghiera affinché la prudenza, la saggezza e la comprensione possano discendere sulle persone di tutte le nazioni, così che durante l’anno a venire potremo realizzare un sogno antico e meraviglioso: “pace in terra e agli uomini di buona volontà”.

Ronald e Nancy Reagan, 24 dicembre 1981