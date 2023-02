Balneari, per Mattarella la proroga è “incompatibile con il diritto europeo”

Il presidente Mattarella non usa giri di parole sul Decreto Milleproroghe, con una critica nel merito e di metodo. Soprattutto, sulle concessioni balneari. Il Quirinale spiega che “la proroga è incompatibile con il diritto europeo”. E che servono “modifiche a breve”. Il Quirinale dunque libera il testo per “evitare incertezze e confusione normativa” ma con “riserva”. Chiedendo “maggiore attenzione” ai presidenti di Camera e Senato. Il rischio dietro l’angolo è quello di incorrere in sanzioni della Ue. Sono anni che la politica e i governi che si sono succeduti alla guida del Paese hanno lasciato irrisolta la questione dei balneari che però, dal punto di vista giuridico, è già chiara. Bisogna rispettare le norme Ue. La proroga al 2024 decisa dal Governo attuale continua a presentare un profilo di incompatibilità con il diritto europeo. Non sarebbe meglio smetterla di ricorrere a marchingegni politici per disapplicare le normative della Unione? La procedura di infrazione potrebbe arrivare rapidamente se non verrà trovata una soluzione strutturale dopo la proroga.