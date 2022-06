Bentornata Iveco!

Dopo la bellezza di undici anni, Iveco tornerà a produrre autobus, elettrici e a idrogeno, in Italia. L’annuncio è arrivato da Iveco Group, che ha presentato al Mise un progetto per accedere ai Contratti di sviluppo. Si tratta di uno degli strumenti proposti dal ministero nell’ambito del Pnrr per favorire la riconversione industriale del settore auto e trasporti verso la mobilità sostenibile.

L’obiettivo dichiarato è, innanzitutto, sviluppare e introdurre tecnologie avanzate di propulsione sul territorio nazionale. Inoltre, si cerca di rilanciare il legame tra le diverse aree del Paese. I siti interessati dal progetto, infatti, sono quelli di Torino e Foggia, al momento dedicati alla produzione di motori industriali a combustione interna.

Le attività di Iveco a Torino e Foggia

Gli impianti piemontesi dovrebbero essere adibiti al potenziamento delle attività di ingegnerizzazione e fabbricazione di batterie elettriche. A Foggia, invece, si ipotizza di installare nuove linee per il montaggio finale di autobus ad alto contenuto tecnologico, a zero emissioni e a basse emissioni. Nel primo caso si parla di Battery Electric Vehicles e Fuel Cell Electric Vehicles, nel secondo di biometano e biodiesel di ultima generazione.

La lavorazione iniziale di questi nuovi modelli si svolgerà negli impianti di Iveco Bus già dedicati alla produzione autobus. Proseguirà e incrementerà il proprio valore aggiunto tecnologico a Torino e Foggia, dove si lavorerà anche sulla componentistica fornita in gran parte dalla florida filiera italiana dell’automotive.