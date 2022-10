Bialiatski, il Premio Nobel per la pace della civiltà contro Putin

Il Premio Nobel per la pace del 2022 è stato vinto Ales Bialiatski e due organizzazioni umanitarie russe e ucraina, Memorial e Center for Civil Liberties. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa dal Comitato per il Nobel.

Il messaggio che arriva dalla sede del Norwegian Nobel Institute di Oslo, in Norvegia, è chiaro: la guerra è responsabilità dei russi. Quindi la pace deve inequivocabilmente arrivare dalla resa dei russi, non degli ucraini.

Chissà cosa ne pensano i pacifinti putiniani italiani, che vogliono organizzare una manifestazione di piazza a favore pace intesa come resa della nazione di Zelensky. Tutto animato dal M5S, che ha anche votato contro l’invio di armi all’europarlamento. Uno schiaffo alla dignità di un popolo trucidato.