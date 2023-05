Cappotto del Centrodestra ai ballottaggi, la luna di miele con gli italiani non è finita

Il centrodestra di governo ottiene cinque vittorie su sei nelle principali città al ballottaggio per le amministrative . Vince ad Ancona , l’unico capoluogo di Regione al voto, e a Brindisi. Per Giorgia Meloni il risultato dei ballottaggi il conferma quello delle politiche, è ancora luna di miele con gli elettori. Pisa, Massa, Siena, restano al centrodestra in Toscana. In Sicilia, dove invece si votava al primo turno, Fdi-Fi-Lega vincono a Catania, vanno al ballottaggio a Trapani. I dem vincono soltanto a Vicenza, con il candidato sindaco che si è alleato con Azione-Italia viva.