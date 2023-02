Cdm, passa l’autonomia differenziata

L’autonomia differenziata, il testo di legge messo a punto dal ministro Calderoli in 10 articoli, è stato approvato in Consiglio dei ministri. Approvazione in via preliminare, ed ora, a quanto si apprende, verrà sottoposto al parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città. Nuovo esame e il via libera definitivo. Il governo accelera su un testo fondamentale per gli equilibri istituzionali. L’esecutivo punta all’intesa con le regioni, in attesa del parere (non vincolante) del Parlamento. I governatori del Pd attaccano. Zaia esulta, Fontana esprime un giudizio positivo. La Lega incassa un credito verso le Regionali.