Cecilia Sala, torna a casa (tutte le news)

La vicenda di Cecilia Sala, la giornalista rinchiusa nella famigerata prigione iraniana di Evin in Iran, mette nuovamente alla prova il governo italiano dopo il caso di Alessia Piperno. L’esecutivo è chiamato a dimostrare la propria capacità di gestire una delicata questione diplomatica. Questa pagina dell’Occidentale è dedicata alle news sul caso Sala.

Il caso Abedini e la detenzione di Cecilia Sala: gli intrecci della diplomazia internazionale

Mohammad Abedini Najafabadi, cittadino iraniano arrestato il 16 dicembre all’aeroporto di Malpensa su mandato delle autorità statunitensi, è al centro di una delicata partita diplomatica. L’uomo è accusato di cospirazione e supporto materiale al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), considerato dagli Stati Uniti un’organizzazione terroristica.

Secondo i procuratori americani, Abedini avrebbe fornito componenti elettronici per droni letali, impiegati in attacchi che hanno causato la morte di tre militari statunitensi in Giordania. Nei suoi bagagli, gli agenti italiani hanno trovato materiali elettronici compatibili con i reati contestati e documenti di interesse investigativo.

La Corte d’appello di Milano ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere a Busto Arsizio, in attesa che gli Stati Uniti presentino entro 45 giorni la documentazione necessaria per l’estradizione. Intanto, Abedini ha avviato una richiesta legale per ottenere la detenzione domiciliare.

L’arresto di Abedini ha provocato una protesta formale da parte di Teheran, che ha convocato rappresentanti diplomatici italiani e svizzeri (quest’ultima, in qualità di intermediaria per gli interessi americani). L’Iran ha denunciato il fermo come una violazione delle leggi internazionali e ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’attacco ai militari americani.

In parallelo, la giornalista italiana Cecilia Sala è stata arrestata in Iran mentre si trovava nel Paese con un visto regolare. Il suo fermo è visto da molti analisti come una possibile rappresaglia per l’arresto di Abedini. Taghi Rahmani, giornalista e attivista iraniano, ha dichiarato che questo schema è ricorrente nel comportamento di Teheran, che utilizza detenuti stranieri come leva negoziale. Rahmani ha sottolineato come il caso di Sala ricordi episodi simili, come il fermo di due sindacalisti francesi avvenuto in seguito all’arresto di cittadini iraniani in Francia.

Sebbene uno scambio diretto tra Abedini e Sala appaia improbabile, l’Italia potrebbe cercare una soluzione diplomatica con il supporto degli Stati Uniti. Tra le ipotesi, uno “scambio triangolare” che includa il rilascio di altri cittadini iraniani detenuti in Paesi terzi, condizionando la liberazione della giornalista italiana.

Questi episodi riflettono un contesto internazionale segnato da tensioni persistenti tra Iran e Occidente. Pochi giorni prima dell’arresto di Abedini, negli Stati Uniti era stato fermato Mahdi Mohammad Sadeghi, cittadino statunitense-iraniano accusato di esportare illegalmente componenti elettronici verso l’Iran. Anche in questo caso, Teheran ha reagito con una protesta formale.

La strategia iraniana di utilizzare cittadini stranieri come strumenti di pressione diplomatica è una pratica nota, che evidenzia le difficoltà di dialogo con un regime sottoposto a crescenti sanzioni economiche e politiche. L’Italia, in collaborazione con gli alleati, potrebbe giocare un ruolo chiave per risolvere il caso Sala, ma la strada è irta di ostacoli e richiede un equilibrio delicato tra fermezza e apertura al negoziato. (29 dic)

Il Dipartimento di Stato USA: Iran deve rilasciare tutti i prigionieri arbitrariamente detenuti senza giusta causa

“Siamo a conoscenza della denuncia di arresto in Iran della giornalista italiana Cecilia Sala. Questo arresto arriva dopo che un cittadino iraniano è stato arrestato in Italia il 16 dicembre per contrabbando di componenti di droni. Chiediamo ancora una volta il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri arbitrariamente detenuti in Iran senza giusta causa”, ha dichiarato a Repubblica un portavoce del Dipartimento di Stato americano, denunciando che “il regime iraniano continua a detenere ingiustamente i cittadini di molti altri Paesi, spesso per utilizzarli come leva politica”.

“Non c’è alcuna giustificazione per questo e dovrebbero essere rilasciati immediatamente. I giornalisti svolgono un lavoro fondamentale per informare il pubblico, spesso in condizioni pericolose, e devono essere protetti”, ha aggiunto il portavoce, precisando che gli Stati Uniti non intendono accantonare la domanda di estradizione di Mohammed Abedini. “La proliferazione da parte dell’Iran di veicoli aerei senza pilota, o droni, sempre più avanzati e letali e il suo continuo sostegno a gruppi terroristici e per procura violenti rappresentano le principali minacce alla pace e alla stabilità nella regione. Rimaniamo impegnati a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per contrastare l’intera gamma delle azioni destabilizzanti dell’Iran – compreso il suo sostegno a gruppi terroristici e per procura violenti – per indebolire e interrompere la capacità dei gruppi sostenuti dall’Iran di condurre attacchi terroristici”.

La vicenda resta complessa e in continua evoluzione, con possibili sviluppi legati alla visita a Roma del presidente uscente degli Stati Uniti, Joe Biden, prevista per il 10 gennaio. (29 dic)

Salvini: “Spero nel ritorno a casa di Cecilia Sala e conto che possa tornare presto dalla sua famiglia”

Anche in Italia, il vicepremier Matteo Salvini ha manifestato l’auspicio per un rapido ritorno di Sala: “Spero nel ritorno a casa di Cecilia Sala e conto che possa tornare presto dalla sua famiglia”, scrive sui social il ministro. (29 dic)

Chora Media: Giornalismo non è un crimine

“Ricominciamo perché il giornalismo non è un crimine. Ricominciamo per non lasciare incompiuto il lavoro cominciato da Cecilia tre anni fa quando è nato Stories. Ricominciamo da lunedì 30 dicembre con l’aiuto delle persone che hanno lavorato con Cecilia a Stories dietro le quinte. Vi aggiorneremo sulle condizioni di Cecilia e continueremo il suo lavoro raccontandovi le storie di altre donne libere. Ricominciamo sperando che presto possiate tornare a sentire la voce libera di Cecilia. #FreeCecilia”. Lo scrive su X Chora Media, la piattaforma di podcast per cui Cecilia Sala lavora. (29 dic)

Il viceministro degli esteri Cirielli: “Scarcerazione Sala in tempi ragionevoli”

“Innanzitutto devono formalizzare l’accusa. Se non sappiamo di cosa è accusata, non si può fare neanche una previsione concreta. Non penso a tempi rapidissimi, ma ragionevoli”, lo ha detto il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, al quotidiano ‘La Repubblica’ parlando della vicenda di Cecilia Sala. “Il ministro Tajani, su incarico del presidente Meloni, sta facendo i passaggi tramite la nostra ambasciata. E ci sono canali riservati. Stiamo cercando innanzitutto di capire di cosa è accusata, visto che le accuse non sono state formalizzate. In linea di massima, immaginiamo che ci sia qualche violazione protocollare legata al suo lavoro di giornalista, comportamenti che da noi non sono reato. Quindi giocheremo sulla difformità degli ordinamenti giuridici. E utilizzeremo il fatto che in Occidente siamo quelli che hanno rapporti migliori con l’Iran”, ha affermato. (29 dic)

Il sit-in a Torino: “Governo faccia l’impossibile per Cecilia Sala”

Circa cinquanta persone hanno partecipato a un sit-in davanti alla Prefettura di Torino per chiedere al governo italiano di intervenire urgentemente per il rilascio di Cecilia Sala. L’iniziativa, promossa da associazioni come Marco Pannella, +Europa Torino e altre, ha sottolineato la necessità di una diplomazia forte e coordinata a livello europeo. (29 dic)

Sui social l’hashtag #FreeCecilia

L’arresto di Cecilia Sala in Iran ha scatenato una mobilitazione sui social con l’hashtag #FreeCecilia. Gli utenti dei social chiedono il rilascio della reporter, detenuta in isolamento dal 19 dicembre nel carcere di Evin. L’appello, lanciato da Chora Media, la piattaforma di podcast per cui Sala lavora, è stato diffuso in italiano e in inglese poco dopo la comunicazione ufficiale della Farnesina. (28 dic)

Tajani: Sala è “in buona salute, non ci sono ancora accuse”

“Non abbiamo ancora i capi d’accusa perché l’avvocato non ha avuto modo di fare visita in carcere. Speriamo che ciò avvenga nei prossimi giorni e che si possano ottenere presto informazioni precise”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani aggiornando i cronisti in Senato sul caso di Cecilia Sala.

“L’Ambasciata d’Italia segue il caso direttamente e l’avvocato, in stretta collaborazione con l’ambasciatrice, mantiene costantemente aggiornati sia noi che la famiglia”, ha aggiunto Tajani, sottolineando che la madre e il padre della giornalista sono stati rassicurati sulle condizioni della figlia dopo la visita dell’ambasciatrice.

Sala è “in buona salute” e il governo italiano sta lavorando “in maniera davvero molto intensa” e “con grande discrezione” per riportarla a casa, aveva detto il giorno precedente a Rai News il ministro. Tajani ha chiesto di osservare la “massima riservatezza sulla vicenda” come accadde per Piperno.

Sala è “detenuta in una situazione tranquilla, è sola in una cella”. “Non possiamo dire altro al momento, stiamo monitorando la situazione con molta attenzione”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. (27 e 28 dic)

Il caso di Cecilia Sala non è isolato

L’arresto arbitrario di cittadini stranieri o con doppia nazionalità in Iran è una pratica consolidata, parte integrante di quella che viene definita “diplomazia degli ostaggi”. Sin dal 1979, con la nascita della Repubblica islamica, il regime ha utilizzato i prigionieri come strumento di pressione per ottenere concessioni politiche, favori economici o la liberazione di cittadini iraniani detenuti all’estero, sfruttando il contesto di isolamento diplomatico e le sanzioni internazionali.

Un rapporto recente dell’Istituto francese per le relazioni internazionali (Ifri), firmato da Clément Therme, analizza il fenomeno, concentrandosi in particolare sui detenuti europei a Teheran. Lo studio evidenzia come questa strategia, oltre a mettere in pericolo persone innocenti, stia danneggiando la credibilità internazionale dell’Iran, ormai considerato “diplomaticamente inaffidabile”.

La diplomazia degli ostaggi ha radici profonde: risale al 4 novembre 1979, quando un gruppo di studenti rivoluzionari occupò l’ambasciata americana a Teheran, sequestrando una cinquantina di diplomatici per 444 giorni. Questo atto, definito dall’Ifri una “doppia violazione delle norme del diritto internazionale”, ha inaugurato una strategia asimmetrica di confronto con l’Occidente.

Da allora, non solo cittadini americani, ma anche europei, australiani e iraniani residenti all’estero sono stati detenuti nella famigerata prigione di Evin – oggi luogo di detenzione anche per Sala. Negli anni, queste detenzioni sono spesso diventate oggetto di negoziati, palesi o segreti, per ottenere vantaggi diplomatici.

Un caso recente è quello di Hamid Nouri, ex funzionario iraniano condannato all’ergastolo in Svezia per il suo ruolo nei massacri delle prigioni del 1988. Nel giugno scorso, Nouri è stato liberato in cambio di Johan Floderus e Saeed Azizi, due cittadini svedesi arrestati arbitrariamente in Iran nel 2022 e sottoposti a gravi violazioni dei diritti umani. Amnesty International ha criticato questo scambio, sottolineando il rischio di incentivare ulteriori sequestri e consolidare l’impunità del regime iraniano.

Un altro episodio significativo è avvenuto nel 2023, quando cinque cittadini americani di origine iraniana sono stati rilasciati da Teheran in cambio di cinque iraniani detenuti negli Stati Uniti per reati minori. L’accordo includeva anche lo scongelamento di 6 miliardi di dollari di fondi iraniani bloccati in Corea del Sud, successivamente trasferiti in Qatar.

Il caso Kylie Moore-Gilbert: un possibile parallelo per Cecilia Sala

Speriamo che la vicenda di Cecilia Sala non segua il copione dell’arresto di Kylie Moore-Gilbert, accademica australiana-britannica. Arrestata nel 2018 all’aeroporto di Teheran con l’accusa di spionaggio e condannata a 10 anni, Moore-Gilbert trascorse due anni in isolamento nel carcere di Evin, subendo percosse e torture psicologiche. Dopo aver rifiutato di collaborare come spia, fu rilasciata in uno scambio di prigionieri che coinvolse tre iraniani detenuti in Thailandia. Kylie ha raccontato che l’Iran usa questi arresti come leva per negoziati politici e invita chi si trova in situazioni simili a non cedere a confessioni estorte, sottolineando che Teheran punta sempre a ottenere qualcosa in cambio.

Il carcere di Evin simbolo della repressione

Il carcere di Evin dov’è rinchiusa Sala è un simbolo della repressione iraniana dal 1979. Un luogo che storicamente incarna le violazioni sistematiche dei diritti umani, da torture a esecuzioni sommarie. Il suo soprannome, “Evin University”, richiama il numero di studenti, accademici e dissidenti che vi sono stati incarcerati. Secondo le organizzazioni per la difesa dei diritti umani, nel corso dei decenni, all’interno della prigione si è fatto un uso sistematico della tortura, vi sono state esecuzioni sommarie e il mancato accesso a cure mediche per i prigionieri.

La sfida per la diplomazia italiana

L’Italia ancora una volta si trova a dover bilanciare il pragmatismo delle relazioni diplomatiche con la difesa dei principi fondamentali, come la libertà di stampa e il rispetto dei diritti umani. I segnali di profondo cambiamento sociale che arrivano dall’Iran, ormai da molti anni, rendono l’approccio a vicende come questa cruciali. Siamo in una fase storica di profonda trasformazione degli equilibri di potere nella regione mediorientale, e il prezzo di questi cambiamenti non può essere pagato da chi, come giornalisti e reporter, racconta cosa sta accadendo. Serve una strategia chiara e determinata fondata sul rispetto dei principi fondamentali.