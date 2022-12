Ci ha lasciato il gigante del Cristianesimo

Ci ha lasciato il Papa emerito Benedetto XVI, Joseph Alois Ratzinger. È stato il pontefice della Chiesa cattolica romana dal 2005 al 2013. Il 28 febbraio del 2013 si dimise dal pontificato affermando “Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino”.

Era nato il 16 aprile del 1927 nella Baviera tedesca da una famiglia di condizioni modeste e di profonda fede cattolica. La svolta per Ratzinger arriva a cinquant’anni, con l’episcopato a Monaco (1977-1982), dove consegue il Dottorato in Teologia e diventa Cardinale. Poi gli anni come Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede (1982-2005) e il pontificato. Il 19 aprile 2005 il Conclave elesse il Cardinale Ratzinger, Benedetto XVI, il ‘Papa teologo’.

“Abbiamo bisogno del vostro messaggio per rifiutare la dittatura del relativismo e abbracciare una cultura della giustizia e della verità”, disse il presidente George W. Bush dando il benvenuto a Benedetto XVI alla Casa Bianca nell’aprile del 2008.