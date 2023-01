Come e perché il Pd rischia di farsi scalare da Conte

L’11 gennaio il Pd ha approvato il regolamento che disciplina le modalità di voto per le primarie che si svolgeranno il 26 febbraio. Il regolamento è stato approvato dopo dure polemiche sul voto online. Nel regolamento c’è scritto chi può partecipare alle riunioni di circolo per il voto delle candidature a segretario. Possono partecipare “gli iscritti ai partiti e movimenti politici, alle associazioni e ai movimenti civici che con deliberazione dei proprio organismi dirigenti aderiscano al processo costituente,” del partito.

Il Pd, il regolamento e le primarie

“Nonché i cittadini che affermano la volontà di partecipare al processo costituente, sottoscrivendo l’appello alla partecipazione con una adesione certificata”. Questi ultimi “dovranno dimostrare di aver effettuato il versamento della quota di iscrizione al Pd per il 2023 presso il circolo territoriale ovvero on line entro la data di celebrazione dei congressi locali, anche attraverso la sottoscrizione di un impegno formale in tal senso all’avvio della campagna di tesseramento 2023”.

“Un impegno formale”

Un impegno formale. Vuol dire che se voglio impegnarmi formalmente a iscrivermi al Pd potrò votare nei circoli del partito. Un partito che da una parte subisce il pressing del Terzo Polo e dall’altra rischia di finire ingoiato dal movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Così, pur di far ‘tornare a casa’ gli elettori di sinistra, Articolo 1, per intenderci, si inserisce una regola che permette ad altri di alterare il risultato delle primarie per il nuovo segretario.

Cosa rischia il partito democratico

“Il Pd è malato di proceduralismo,” ha scritto oggi su Public Policy Davide Allegranti. “È alla ricerca di una procedura, non di un’idea”. Invece di spiegare ai propri elettori qual è la visione di Paese che ha per i prossimi dieci o vent’anni, dopo la batosta prese alle politiche, pensa a quale regola inventarsi per le primarie. Il rischio non è solo diventare minoritari nel Paese ma appunto farsi scalare da qualcun altro.